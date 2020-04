Coronavirus e scuola, la ministra Azzolina: "A breve pacchetto misure per prosecuzione attività"

La titolare dell'Istruzione: "I segnali di rallentamento dell’epidemia non devono trarre in inganno"

A breve arriveranno misure per proseguire l'anno scolastico. Ad annunciarlo la titolare dell'Istruzione Lucia Azzolina. "Ieri il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato la proroga della chiusura delle attività. La battaglia contro il Coronavirus non è ancora vinta, anzi. : abbassare la guardia sarebbe disastroso. Ora che la pausa forzata dalla scuola in presenza si sta ulteriormente allungando vogliamo mettere in campo nuovi strumenti per sostenere docenti e studenti" ha scritto su Facebook. "Adotteremo un piano complessivo che possa guidare la Scuola nella prosecuzione di questo anno scolastico e guardando al prossimo" ha continuato la ministra "Di concerto con tutte le forze politiche che compongono la maggioranza stiamo definendo un pacchetto di misure. A breve faremo chiarezza perché la scuola ha bisogno di certezze".

