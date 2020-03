Coronavirus, è record di guariti in un giorno in Italia: 1590 in 24 ore

Record assoluto di guariti da Coronavirus in Italia. Emerge dai dati della Protezione Civile, resi noti come di consueto dal capo Angelo Borrelli in conferenza stampa. Balzo in avanti netto: rispetto al bollettino di ieri si segna un significativo +1.590, ovvero il numero più alto di guarigioni da quando è iniziata l'epidemia. In totale ora sono 14.620.

Sono 1648 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore al coronavirus. Il totale degli attualmente positivi è di 75.528 casi. Il dato dei 1648 nuovi positivi è meno della metà del dato di ieri, quando se ne registravano 3.815. Sabato il trend si era attestato a 3651 casi in più, venerdì 4.401.

I casi totali di coronavirus in Italia, numero che comprende gli attualmente positivi, i guariti e i deceduti, è di 101.739. In 24 ore si è registrato un aumento di 4050 unità. Complessivamente in Italia ci sono quindi 75.528 da considerare attualmente positive. Rimane sempre alto il numero dei deceduti che oggi è di 812, portando il totale delle morti a 11591.

La situazione in Lombardia: 458 morti e 1154 contagiati in 24 ore

Come di consuetudine è stato, invece, l'Assessore al Welfare Giulio Gallera ad analizzare la situazione lombarda. Nelle ultime 24 ore sono stati 458 i decessi. Un dato maggiore rispetto a quello di ieri quando i morti erano stati 416. Complessivamente i deceduti nella Regione sono arrivati a 6.818 Cala invece il numero dei nuovi contagi: 1154 i nuovi positivi, un dato minore rispetto ai 1592 di ieri. I ricoveri non in terapia intensiva sono adesso 11.815, con una crescita di 202 nelle ultime 24 ore, mentre sono solamente 2 i nuovi ricoveri in terapia intensiva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata