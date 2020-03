Coronavirus, Dpcm: fondo comunale da 6,5 miliardi, il 66% entro maggio

Il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020 è di 6.199.513.364,88, integrato di 332.031.465,41 "derivanti dall'ulteriore quota dell'Imu di spettanza dei comuni", di cui "250.000.000 già iscritti in bilancio". E' quanto si legge nell'articolo 2 del Decreto del presidente del Consiglio firmato ieri dal premier, Giuseppe Conte, e dai ministri dell'Economia, Roberto Gualtieri, e dell'Interno, Luciana Lamorgese, che ha ricevuto anche la bollinatura. Di questa cifra, come annunciato dal capo del governo, 4,3 miliardi saranno consegnati ai Comuni come anticipo per far fronte alle difficoltà economiche dovute all'emergenza coronavirus.

"Per l'anno 2020 il ministero dell'Interno, Direzione centrale della finanza locale, provvede a erogare a ciascun comune quanto attribuito a titolo di Fondo di Solidarietà comunale, al netto delle detrazioni, in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2020, di cui la prima pari al 66%, comunque nei limiti della disponibilità di cassa del capitolo 1365, relativo al Fondo di solidarietà comunale, iscritto nello stato di previsione del ministero dell'Interno" si legge nell'articolo 10

