Coronavirus, diminuisce il numero dei decessi. In calo anche i ricoverati

Primo bollettino ufficiale della Protezione Civile senza la consueta conferenza stampa, che non sarà più quotidiana, ma si terrà ogni lunedì e giovedì. "Nell'ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi 18 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 175.925, con un incremento rispetto a ieri di 3.491 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 107.771 con un incremento di 809 assistiti rispetto a ieri", comunica la Protezione Civile.

I nuovi positivi sono 3.491, per un aumento netto di persone attualmente malate di 809 unità. Sempre molto alto il numero dei tamponi effettuati, oltre 60mila.

Il numero dei decessi scende sotto la soglia delle 500 unità, attestandosi nelle ultime 24 ore a 482 persone che, purtroppo, hanno perso la vita. Il totale supera quota 23mila. I pazienti guariti nelle ultime 24 ore sono 2.200, per un totale di 44.927.

Prosegue il trend di decrescita dei ricoverati e dei pazienti in terapia intensiva. Le persone ancora ricoverate con sintomi sono al momento 25.007, 779 in meno rispetto agli ultimi dati diffusi, mentre cala di 79 unità il numero delle persone in terapia intensiva, che sono in totale 2.733.

Lombardia: 1246 nuovi positivi e 199 morti

In Lombardia i casi positivi al coronavirus sono 65.381, 1.246 in più rispetto a ieri, quando erano 64.135. Dall'inizio del contagio, i decessi sono 12.050, di cui 199 in più nelle ultime 24 ore. Ieri il numero dei lombardi morti per o con covid-19 si attestava a quota 11.851. I pazienti attualmente in in terapia intensiva sono 947, 24 in meno di ieri, ieri erano 971, 61 in meno rispetto a l'altro giorno. I ricoverati non in terapia intensiva sono 10.042, 585 in meno rispetto al giorno precedente mentre il giorno precedente erano 10.627, in calo di 729 unità sull'altro ieri. I tamponi effettuati: 255.331 (+11.818) ieri erano 243.513 (+10.839) l'altro ieri: 232.674 (+10.706).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata