Di Maio: "Arrivati 9 milioni di mascherine. Fase 2 non è liberi tutti"

L'emergenza mascherine continua ma qualcosa pare si stia muovendo. Per lo meno ad ascoltare il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: “Solo stanotte sono arrivati in Italia 9 milioni di mascherine e lo dico perchè la solidarietà è tanta e - queste mascherine - si aggiungono a quelle che stiamo acquistando". A Fiumicino è atterrato il volo con gli aiuti sanitari donati dagli Emirati Arabi all'Italia. "Anche oggi sono arrivati altri doni dagli Emirati Arabi Uniti che sono uno dei nostri Paesi amici", ha aggiunto Di Maio. “Ci sono grandissimi dibattiti in questo momento su quante mascherine stiamo acquistando e quante ce ne stanno donando. Questo non è il tema. Il tema è quanto abbiamo seminato in politica estera e quanto abbiamo guadagnato in amicizia con tanti popoli e tanti governi", la puntualizzazione del ministro degli Esteri. “Le mascherine, le tute protettive e gli occhiali protettivi andranno ad aiutare i nostri medici, i nostri infermieri, il nostro personale socio-sanitario che in questo momento è al fronte. Sono le nostre forze bianche e le aiuteremo con tutte le nostre forze", ha poi precisato.

Per quanto riguarda invece l'inizio della Fase 2, Di Maio è stato netto: “Da ministro degli Esteri che ormai sente continuamente i propri colleghi in tutto il mondo, posso dire che noi siamo stati il primo Paese occidentale a essere colpito. Però adesso alcuni Paesi che avevano superato l'emergenza stanno rimettendo in lockdown alcune zone, perché dire alla gente che può uscire in massa non va bene. Quindi Fase 2 non vuol dire liberi tutti, ma va fatta con gradualità e dovremo cambiare le nostre abitudini, come ad esempio dovremo continuare a stare a distanza, a usare mascherine. Tutto questo è legato anche alla scoperta del vaccino: abbiamo proposto un'alleanza internazionale per mettere insieme le forze e accelerare il processo per scoprire il vaccino".

