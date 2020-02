Coronavirus, De Luca: "Sindaci non vadano a ruota libera"

(LaPresse) Il governatore della Campania Vincenzo De Luca lancia un appello ai sindaci: "Non vadano a ruota libera, si prendano provvedimenti coerenti", afferma in riferimento alle misure per contenere i contagi da coronavirus e commentando la decisione di chiudere le scuole a Napoli per effettuare una pulizia straordinaria.