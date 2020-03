Coronavirus, De Luca show : "Ci hanno dato le mascherine per il coniglietto Bunny"

(LaPresse) Vincenzo De Luca non le manda a dire alla Protezione Civile: "Amici cari, vediamo di capirci bene, quelle che ci avete inviato sono le mascherine del coniglietto Bunny”, la stoccata del governatore della Campania in una lunga diretta streaming. Poi rincara la dose: “Sono mascherine ottime per pulire gli occhiali ma per gli ospedali lasciamo perdere. Ci vuole una fantasia accesa a definirle mascherine”.