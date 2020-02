Coronavirus, De Luca: "Non servono misure eccezionali"

Il governatore campano: "No allarmismi ma pronti anche a piano B o C"

(LaPresse) - Il governatore della Campania Vincenzo de Luca ha tenuto un'informativa in Consiglio regionale sulle misure messe in campo per l'emergenza coronavirus. "Bisogna prepararsi ad evitare la diffusione di un eventuale contagio. E, senza fare allarmismi, dobbiamo prepararci a un piano B e anche un piano C", ha detto il presidente della Regione, che sottolinea: "Oggi le iniziative prese sono proporzionate alla situazione che abbiamo davanti, che non richiede misure eccezionali".