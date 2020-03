Coronavirus cresce il contagio nel mondo: oltre 660mila casi: superati i 30mila morti

Le infezioni da coronavirus in tutto il mondo hanno superato i 660mila casi (sono 664.924 attualmente, ma il dato è in continuo aggiornamento), con oltre 30mila morti. Lo riporta il bollettino della Johns Hopkins University. Un terzo dei decessi è avvenuto in Italia: infatti, stando ai dati di ieri, che vedono un lieve calo dei morti che sono stati 889, rispetto ai 969 di venerdì, il totale dei decessi nel nostro Paese ha superato quota 10mila.

Sempre secondo la Johns Hopkins University sono 72.248 i casi in Spagna mentre i morti ammontano a 5812. Ci sono invece almeno 125mila casi negli Stati Uniti, il Paese più colpito. I morti sarebbero almeno 1.842.

La situazione cinese



La Cina ha registrato nelle ultime 24 ore 45 nuovi casi di infezioni confermate di coronavirus (44 casi importati e 1 caso indigeno nella provincia di Henan), 28 nuovi casi di sospetta infezione (27 casi importati e 1 caso indigeno nella provincia di Gansu) e 5 morti (tutti nella provincia di Hubei). 477 pazienti sono stati dimessi dall'ospedale dopo essere stati guariti. 1.097 persone che avevano avuto stretti contatti con pazienti infetti hanno concluso il periodo di osservazione medica. I casi gravi sono diminuiti di 179. Lo riporta la Commissione sanitaria nazionale cinese, sottolineando che finora i casi confermati nel Paese sono 81.439 con 3.300 morti in 31 regioni. Sono invece 75.448 i pazienti guariti e dimessi dall'ospedale.

Primo morto in Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda ha registrato la sua prima morte per il coronavirus. Le autorità sanitarie hanno dichiarato che la vittima era una donna di 70 anni, hanno detto che è stata ricoverata in un ospedale della West Coast la scorsa settimana con quella che inizialmente pensavano fosse l'influenza e che il personale dell'ospedale non indossava l'equipaggiamento protettivo completo. Di conseguenza, 21 membri del personale sono stati messi in isolamento per due settimane. Il Paese ha segnalato 514 casi di Covid-19. Mercoledì scorso, i neozelandesi hanno iniziato un rigoroso blocco di quattro settimane.

