Coronavirus, cresce il contagio in Russia: 771 casi in più

La stragrande maggioranza delle regioni è attualmente in lockdown

La Russia ha registrato 771 nuovi casi di coronavirus, il 43% in più rispetto al giorno precedente, portando il totale a 3.548, con 30 morti e 230 guariti. È stato ordinato ai residenti di autoisolarsi a casa e di non uscire, a meno che non si tratti di acquistare generi alimentari, farmaci, portare a passeggiare i cani o portare fuori la spazzatura.

