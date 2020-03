Coronavirus, cresce il contagio in Lombardia: "546 morti in un giorno"

Non si arrestano le morti e in contagi da coronavirus in Lombardia. Supera ormai quota 3mila il numero dei decessi legati al coronavirus nella Regione. Lo ha reso noto l'assessore al Welfare, Giulio Gallera. "I decessi - ha detto - sono 3.095 con un incremento di 546, sicuramente il dato che ci fa più male". Sale anche il numero totale dei contagiati: "Ad oggi i pazienti positivi al coronavirus in Lombardia sono 25.515" ha detto Gallera. Sono 3251 in più di ieri. "Gli ospedalizzati sono 8.258, +523 rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 1.093, gli spazi sono sempre meno", ha aggiunto il titolare del Welfare lombardo.

"Mattia, quello che abbiamo definito il 'paziente 1', sta molto meglio e al più tardi lunedì sarà dimesso" ha aggiunto Gallera.

