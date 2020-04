Coronavirus, Conte: "Ora non si può dire quando lockdown finirà, state a casa è la strada giusta"

"In questo momento non posso dire quando il lockdown finirà . Noi stiamo seguendo le indicazioni del comitato scientifico. L'Italia è stata la prima nazione ad affrontare l'emergenza. La nostra risposta forse non è stata perfetta ma noi abbiamo agito al meglio sulla base della nostra conoscenza". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista a Nbc News. Il premier invita gli italiani a non mollare: "Il più importante messaggio da dare ai nostri cittadini è 'state a casa il più possibile'. . Ne sono consapevole. Ma è l'unico modo per sconfiggere la pandemia tutti insieme". "I risultati finora indicano che siamo sulla buona strada", ha aggiunto Conte.

