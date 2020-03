Coronavirus, Conte: "Chiediamo all'Ue un piano e bond per ripartire"

Se la Ue resterà inerte di fronte alla crisi legata al coronavirus, "". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, in un'intervista al Sole 24Ore in cui sottolinea: "L'inerzia consegnerebbe ai nostri figli il costo immenso di un'economia devastata. Non stiamo proponendo forme di mutualizzazione del debito. Il nostro sforzo di bilancio arriverà a 50 miliardi". Ma Conte sottolinea che l'Europa ora più che mai deve fare la sua parte, con un piano sulla falsa riga di quelli di Usa e Cina: "La politica monetaria sta facendo la sua parte, ma non può fare tutto. Noi governanti dobbiamo assumerci la responsabilità politica di completare l'opera, ad esempio con uno European Recovery Bond, vale a dire uno strumento di debito comune europeo che ci permetta di vincere la guerra contro il coronavirus e di avviare l'opera di ricostruzione del tessuto economico-sociale che dovrà seguire". Serve poi "un grande piano, uno European Recovery and Reinvestment Plan che sostenga e rilanci l'intera economia europea".

