Conte: "A fine mese forse possiamo allentare alcune restrizioni"

Poco alla volta, piano piano, ma si intravvede la luce in fondo al tunnel. In una intervista alla BBC, il presidente del Consiglio, Antonio Conte, apre uno spiraglio per l'allentamento delle misure restrittive: “Gli esperti mi hanno confermato che la curva sta cominciando a scendere, siamo fiduciosi, ma non possiamo passare da un lockdown al riaprire tutte le attività economiche, dobbiamo farlo gradualmente. Probabilmente potremmo riuscire ad allentare alcune restrizioni già alla fine di questo mese, se gli esperti ci confermeranno i dati". Dunque, l'ultima settimana del mese potrebbe muoversi qualcosa, per poi tornare gradatamente alla normalità nel mese di maggio, sempre che i riscontri numerici e scientifici lo consentano: “ La perfezione non è di questo mondo. Non sono così arrogante da pensare che il governo italiano sia perfetto ma se tornassi indietro farei lo stesso”, ha aggiunto. “Abbiamo un sistema completamente diverso dalla Cina, per noi ridurre alcune libertà è stata una decisione difficilissima su cui abbiamo ragionato con molta attenzione; se avessi proposto un lockdown o la restrizione delle libertà costituzionali al principio, con i primi focolai, le persone mi avrebbero probabilmente preso per pazzo”.

