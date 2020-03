Coronavirus, Consip: "Arrivati oggi 370 ventilatori polmonari da Hong Kong"

Sono atterrati stamattina a Malpensa, in arrivo da Hong Kong, i 370 ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub-intensiva e i 5.000 monitor multiparametrici contrattualizzati da Consip con Althea Italia Spa. Lo rendo nota la Consip. Complessivamente sono 722 i ventilatori polmonari resi disponibili per le strutture sanitarie. Ai 352 ventilatori già consegnati,si aggiungono le 370 unità odierne in consegna entro il 31 marzo. Sono,invece,5.414 i monitor resi disponibili per le strutture sanitarie. Ai 414 monitor consegnati in precedenza, si aggiungono le 5.000 unità odierne in consegna entro il 31 marzo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata