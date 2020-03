Coronavirus, Cirio: "Entro stasera decidiamo su riapertura scuole"

(LaPresse) "Con le scuole abbiamo avuto da sempre un atteggiamento di grande chiarezza e prudenza. Da ieri abbiamo detto che ci siamo discostati dalla posizione del governo che prevedeva che le scuole potessero essere aperte in Piemonte e avevamo individuato due giorni di sospensione. Abbiamo monitorato quanto successo ieri e oggi e ci sono gli elementi per immaginare una proroga della sospensione per i giorni a venire. Manderemo i ragazzi a scuola quando saremo certi della sicurezza del provvedimento. Abbiamo molti studenti e docenti che vengono nelle scuole piemontesi dalla Lombardia. Entro stasera cercheremo di comunicare cosa decideremo per permettere di organizzarsi al meglio alle famiglie". Lo dice il governatore del Piemonte Alberto Cirio, parlando della emergenza coronavirus.