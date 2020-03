Coronavirus, Cina: Superato picco epidemia

La Cina ha annunciato di aver superato il picco dell'epidemia di coronavirus. Lo ha reso noto Mi Feng, portavoce del ministero della Salute cinese, citato dal New York Times. "Il picco dell'epidemia in Cina è già passato, il numero di nuovi casi continua a diminuire", ha detto Mi Feng. La Cina ha registrato nelle ultime 24 ore 'solo' 15 nuovi casi e 11 decessi. Otto delle infezioni si sono verificate a Wuhan, un record positivo per la città epicentro dell'epidemia.

