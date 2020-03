Coronavirus, Chiambretti in ospedale con problemi respiratori. La madre positiva

Il popolare conduttore TV è ricoverato da ieri all'Ospedale torinese Mauriziano insieme all'anziana madre Felicita. Lei sarebbe risultata positiva l Coronavirus, lui in attesa della conferma di un secondo esame. Chiambretti avrebbe manifestato difficoltà respiratorie e Mediaset aveva sospeso il suo salotto televisivo "La Repubblica Delle Donne". “Il programma è sospeso nel quadro delle normative contro il diffondersi del virus. Torneremo più forti di prima” aveva scritto Piero su suoi profili social. Ieri l'indiscrezione sul suo ricovero diffusa da Dagospoia e non smentita. Molta preoccupazione a Medaset per la saute dello showman e apprensione per molti personaggi che hanno avuto stretti contatti con Chiambretti. Solo nell'ultima puntata del suo programma erano stati ospitati Clizia Incorvaia, Michelle Hunziker, Jessica Notaro, Vittorio Sgarbi, Annalisa Chirico. Oltre naturalmente al normale cast che onclude Iva Zanicchi, Cristiano Malgioglio, Lory Del Santo e molti altri

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata