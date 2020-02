Coronavirus: caso sospetto tra i rimpatriati alla Cecchignola

Dai primi test con il tampone emerge un sospetto caso di coronavirus tra i 56 italiani rimpatriati dalla zona di Wuhan in Cina, ed attualmente in isolamento nella città militare della Cecchignola a Roma. Verranno effettuati ulteriori accertamenti sulla persona che verrà trasferita e posta in isolamento allo Spallanzani di Roma. E ci sono anche 35 cittadini italiani, tra equipaggio e passeggeri, sulla nave da crociera in Giappone dove si è registrato un caso di coronavirus su un cittadino di Hong Kong, poi evacuato: nessuno dei connazionali è risultato positivo. A bordo diverse persone hanno la febbre. Sono ormai 565 i morti per nel mondo mentre i contagi hanno toccato quota 28.149 casi

