Coronavirus, calano i decessi in Italia: 431 nelle ultime 24 ore

Stabile il numero degli attualmente positivi al Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si è registrato un incremento di 1984 unità, rispetto ai 1996 di ieri. Il totale è di 102.253 mentre i casi totali (compresi morti e guariti) arriva a 156.363. Calano invece i decessi nell'ultimo giorno: sono stati 431 a fronte dei 619 di ieri. Il totale dall'inizio dell'epidemia è di 19.899. Sempre sostanzioso il numero dei guariti: sono 1677 in più, per un dato complessivo pari a 34.211. Scende ancora il numero dei malati in terapia intesiva: 38 in meno rispetto a ieri.

I dati sono stati commentati da Luca Richeldi, primario di pneumologia al Gemelli e membro del comitato tecnico scientifico. "Ci sono tre dati che ci dicono qual è l'impatto della pandemia sul Ssn. I ricoverati: è una settimana che ogni giorno abbiamo un calo negativo. Poi c'è la terapia intensiva: è il nono giorno consecutivo di segno negativo di ricoveri nelle terapie intensive, questo è un trend estremamente positivo. Terzo punto: i deceduti. Nelle ultime due settimane oggi è il numero minore di deceduti. Sono ancora tantissimi, ma dobbiamo guardare ai trend, mettendoli insieme ci fa vedere che le misure stanno avendo un impatto sulla diffusione" ha detto Richeldi.

