Coronavirus, calano i decessi e aumentano i guariti

525 morti nelle ultime 24 ore. E in terapia intensiva ci sono 134 persone in meno

Cala il numero dei morti, sale quello dei positivi ma a fronte di un alto numero di tamponi e continuano a svuotarsi le terapie intensive. Questo dicono gli ultimi dati diffusi dalla Protezione civile sull'emergenza coronavirus in Italia. 525 i decessi nelle ultime 24 ore che fanno salire il totale delle vittime a 22.170. Sono 1189 i nuovi positivi, 54 in più rispetto a ieri, ma i tamponi eseguiti sono 61 mila. Il totale dei contagiati è di 106.607. I guariti sono 2.072, 1.110 in più rispetto a mercoledì, per una quota complessiva di 40.164. Calano anche i pazienti in terapia intensiva, 143 in meno rispetto agli ultimi dati.

