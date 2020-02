Coronavirus, Borrelli: Morti 3 ultraottantenni in Lombardia

(LaPresse) - "In Lombardia abbiamo registrato 3 decessi, due di 88 anni e una di 82, persone con quadro clinico delicato e importante". Così il capo della protezione civile e commissario per il coronavirus, Angelo Borrelli, in conferenza stampa. "Per le attività di oggi è andato tutto nella norma, nella zona rossa non ci sono state segnalate criticità", ha aggiunto. "Stanno arrivando in queste ore oltre 35mila mascherine nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto" ha sottolineato.