Coronavirus, Borrelli: In Lombardia 37 guariti. 14 morti

"La buona notizia che arriva oggi dalla Regione Lombardia è che 37 persone sono guarite. Il numero delle persone che sono state contagiate è di 305". Così Angelo Borrelli, capo della protezione civile e commissario per l'emergenza Coronavirus.

Le persone contagiate in Italia sono 450, distribuite tra 10 regioni e la Provincia di Bolzano, e sale a 14 il bilancio dei morti: "Ho un dato complessivo di 14 persone decedute, ma stiamo aspettando gli esiti dell'Istituto superiore di sanità per avere l'accertamento ufficiale". Così il capo della protezione civile e commissario per il coronavirus, Angelo Borrelli, in conferenza stampa.. Per quanto riguarda i positivi, sono almeno 305 i casi in Lombardia, 71 in Veneto, 47 in Emilia-Romagna e 16 in Liguria. Ma ce ne sono anche tre rispettivamente in Lazio, Marche e Sicilia, due in Toscana, uno a Bolzano e in Piemonte (due in meno dopo i test all'Iss) e il primo anche in Puglia. "Come avevamo previsto, abbiamo il primo soggetto influenzato residente nella provincia di Taranto, sembra proveniente da Codogno in Lombardia, ove si era recato in visita, positivo al test", informa il governatore Michele Emiliano, secondo cui l'Istituto superiore di sanità si occuperà della verifica. Il paziente è isolato in ospedale e "il decorso è regolare". Si registrano anche le prime positività fra i minorenni: sarebbero non gravi, sette in Lombardia e uno in Veneto, un bambino di 8 anni di Limena, in provincia di Padova. In merito, Borrelli predica prudenza: "Non disponiamo di informazioni ufficiali". E il ministro della Salute, Roberto Speranza, chiarisce: "L'Italia è più forte del coronavirus. Ad oggi, non hanno trovato conferma le ipotesi attorno al caso 'zero' che ha infettato il primo paziente nell'area del Lodigiano, in Lombardia". Però il bilancio di giornata è condito anche da notizie positive, perché l'Istituto nazionale di malattie 'Infettive' Lazzaro Spallanzani di Roma ha sciolto la prognosi sui coniugi cinesi, a 29 giorni dal ricovero. La donna, primo caso confermati di Covid-19 in Italia, è guarita e anche il marito potrebbe essere dimesso. E, ancora, una donna affetta da coronavirus a Piacenza ha dato alla luce un bimbo, che invece sta bene, come annunciato dall'assessore regionale alla Sanità dell'Emilia-Romagna, Sergio Venturi.

