Coronavirus, Borrelli: "In Italia i contagiati sono 400, non abbiamo notizie ufficiali sui minori"

Sono 12 i morti e 400 i contagiati da coronavirus in Italia. Ad aggiornare i numeri dell'epidemia è stato il capo della protezione civile e commissario per il coronavirus Angelo Borrelli in conferenza stampa. Per i contagiati ci sono in Lombardia 258 casi, 71 in Veneto, 47 in Emilia, 11 in Liguria, 3 in Piemonte, Lazio e Sicilia, 2 in Toscana e 1 a Bolzano".

Primo caso in Puglia

"Come avevamo previsto, abbiamo il primo soggetto influenzato residente nella provincia di Taranto, sembra proveniente da Codogno in Lombardia, ove si era recato in visita, positivo al test Coronavirus. Il test verrà domani trasmesso all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza". Lo fa sapere su Facebook il governatore della Puglia, Michele Emiliano.

Camera dice sì al decreto legge sul Coronavirus

La Camera approva in prima lettura il decreto legge sul Coronavirus con 462 sì e 2 no. Ora il provvedimento passa al Senato.

"Meno di 4% di tamponi positivi, attenzione a fake news"

"Meno del 4% dei tamponi ha dato esito positivo, oltre la metà dei positivi non va in ospedale, e come conferma l'Oms gli affetti hanno in 4 casi su 5 sintomi lievi" ha sottolineato Borrelli. "Attenzione alle fake news, seguite i canali ufficiali" ha aggiunto

"Sui minori non abbiamo notizie ufficiali"

Sui minori contagiati dal coronavirus "non disponiamo di informazioni ufficiali. Vi pregherei di fare attenzione perché se le informazioni non sono verificate è bene che non siano prese in considerazione. Quando avremo una informazione ve la daremo". Così il capo della protezione civile e commissario per il Coronavirus Angelo Borrelli in conferenza stampa.

