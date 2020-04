Coronavirus, Boris Johnson dimesso dall'ospedale

Il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson è stato dimesso dall'ospedale St Thomas di Londra dove era stato ricoverato per Covid-19. Lo ha riferito Downing Street precisando che non tornerà immediatamente al lavoro Nei giorni scorsi il premier era anche finito in terapia intensiva, per poi gradualmente riprendersi e uscirne. Oggi le dimissioni dal nosocomio.

