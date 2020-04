Coronavirus, Bertolaso dimesso dall'ospedale

Il consulente per l'emergenza coronavirus della Regione Lombardia Guido Bertolaso è stato dimesso dopo essere stato ricoverato per il contagio da coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex capo della Protezione Civile con un post su Facebook: “Oggi sono stato dimesso dal San Raffaele. Ringrazio tutti i medici e gli infermieri, orgoglio del nostro Paese. Uomini e donne che combattono in prima linea contro il Covid-19 pagando troppo spesso in prima persona con contaminazione e a volte purtroppo anche con la vita - scrive Bertolaso -. Grazie per tutti i numerosi messaggi di affetto che mi avete inviato in questi giorni. Ora forza, c’è ancora tanto da fare. L’Italia ha bisogno dell’aiuto di tutti".

