Coronavirus, Barnier positivo al tampone: "Ne usciremo insieme"

L'annuncio del caponegoziatore per la Brexit in un video su Twitter

Michel Barnier, capo negoziatore Ue per la Brexit, ha annunciato di essere positivo al coronavirus. In un video su Twitter, Barnier dice "di stare bene" e che "il morale è su". "Seguo ovviamente tutte le istruzioni del caso, così come il mio staff - continua - Il mio messaggio è rivolto a tutti coloro che ora sono in quarantena: ne usciremo insieme".

Je tiens à vous informer que j'ai été testé positif #COVID19. Je vais bien, le moral est bon. Je suis naturellement toutes les instructions, tout comme mon équipe.

Mon message à tous ceux qui sont touchés ou actuellement isolés: nous nous en sortirons ensemble !. #chacunpourtous pic.twitter.com/NxMCjfseSb — Michel Barnier (@MichelBarnier) March 19, 2020

