Coronavirus, bandiere a mezz'asta in tutta Italia per ricordare le vittime

Bandiere a mezz'asta in tutta Italia per ricordare le vittime del Coronavirus. Il Paese si è fermato alle 12 per manifestare il cordoglio ai familiari e la vicinanza a chi, nelle zone più colpite, sta combattendo la pandemia. L’iniziativa è stata lanciata dal presidente della Provincia di Bergamo e sindaco di Calcinate Gafforelli per i sindaci del suo territorio, ma poi si è allargata a tutto il Paese.

Bandiera a mezz'asta anche al Quirinale per onorare le vittime italiane del Coronavirus. Questa mattina i corazzieri hanno provveduto ad abbassare il tricolore sul balcone del Palazzo, mentre stasera, e fino all'alba il Torrino sarà illuminato di bianco, rosso e verde, grazie alla collaborazione con Acea . L’illuminazione andrà avanti nei prossimi giorni e fino a fine emergenza.

Oggi le bandiere italiane in tutti gli uffici pubblici sono esposte a mezz'asta in segno di lutto e vicinanza ai familiari delle vittime del #coronavirus e come segnale di partecipazione collettiva al cordoglio delle comunità più colpite pic.twitter.com/EazqXrPYJj — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) 31 marzo 2020

Anche Palazzo Chigi ha aderito. "Oggi le bandiere italiane in tutti gli uffici pubblici sono esposte a mezz'asta in segno di lutto e vicinanza ai familiari delle vittime del #coronavirus e come segnale di partecipazione collettiva al cordoglio delle comunità più colpite". E' quanto si legge sull'account Twitter di palazzo Chigi.

Ad abbracciarla e rilanciarla era stato anche il sindaco di Bari e presidente dell'Anci De Caro: "Alle 12 noi sindaci, in tutta Italia, esporremo sulla facciata del Comune la bandiera a mezz’asta e osserveremo un minuto di silenzio. Sarà il nostro modo per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro, come sappiamo fare noi sindaci" ha sottolineato il primo cittadino.

E anche il Vaticano ha aderito. "Nella giornata di oggi, in solidarietà con l’Italia, la Santa Sede esporrà le bandiere a mezz’asta, a lutto, per esprimere la propria vicinanza alle vittime della pandemia in Italia e nel mondo, alle loro famiglie e a quanti generosamente lottano per porvi fine" aveva dichiarato il portavoce della sala stampa vaticana, Matteo Bruni.

