Coronavirus, Azzolina scrive a studenti e docenti: "Orgogliosa di voi"

"Sono orgogliosa di come tutto il mondo della scuola italiana, i suoi docenti, i suoi alunni e tutto il personale, abbia reagito ad un evento di questa portata. Sono orgogliosa di tutti voi e vi ringrazio per aver accompagnato ogni decisione, ogni cambiamento, per quanto repentino, con professionalità e umanita". Così il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in una lettera aperta.

