Coronavirus, in Italia aumentano contagi e guarigioni

I dati della Protezione civile: crescono i positivi al Covid -19 in Italia sono 1.996 in più rispetto a ieri e superano i centomila. Calano i ricoveri in terapia intensiva. Salgono casi e decessi in Lombardia: oltre 10mila le vittime.

Aumentano i positivi al coronavirus in Italia sono 1.996 in più rispetto a ieri, per un totale di 100.269. Lo fa sapere il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. I casi totali, tra guariti e deceduti, sono 152.271. Note positive sul fronte dei guariti, 2.079 in 24 ore, in lieve aumento rispetto a ieri. In totale le persone che hanno superato la malattia nel nostro Paese sono 35.534.

Sono state ricoverate in terapia intensiva 3381 persone, 116 meno di ieri. I morti registrati nelle ultime 24 ore sono 619, che portano a 19.468 il totale, con un lieve aumento rispetto a ieri quando erano 570.

"In Lombardia i positivi sono 57.592, +1544 rispetto a ieri". Lo ha fatto sapere l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, che ha affermato:"I dati non ci consentono di rilassarci. La situazione di Milano necessità maggiore attenzione: la linea un giorno scende e un giorno sale, non c'è una netta diminuzione dei contagi". I decessi nella regione 10.511, con un aumento di 273 nelle utlime 24 ore.

