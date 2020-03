Coronavirus, Apple chiude negozi fuori da Cina fino al 27 marzo

"Nei nostri luoghi di lavoro e comunità, dobbiamo fare tutto il possibile per prevenire la diffusione di Covid-19. Apple chiuderà temporaneamente tutti i negozi al di fuori della Cina fino al 27 marzo e impegnerà 15 milioni di dollari per aiutare tutto il mondo a guarire". Lo scrive su Twitter l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook.

In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ