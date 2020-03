Coronavirus, Angelo Borelli ha la febbre: stop al punto stampa della Protezione Civile

Questa mattina il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha accusato sintomi febbrili e, . A causa di questa lieve indisposizione a partire da oggi, fino a data da destinarsi, la quotidiana conferenza stampa sull’emergenza Coronavirus delle ore 18 non lo vedrà partecipare. Il Dipartimento della Protezione Civile, continuerà a garantire la massima operatività e, anche per il tramite dell’Ufficio Stampa, a diffondere le informazioni disponibili sull’emergenza in atto.

Guido Bertolaso è invece ricoverato al San Raffaele di Milano. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Lombardia. L'ex capo della protezione civile e consulente della Regione per l'ospedale da campo della Fiera ha annunciato ieri di essere positivo al coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata