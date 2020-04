Coronavirus, altri due medici morti in Italia: bilancio sale a cento

In Italia continua a salire il bilancio dei medici morti per il coronavirus. Sono ora 100. Lo comunica Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Gli ultimi decessi riguardano Mario Rossi, medico di medicina generale, e Samar Sinjab, 62 anni, medico di medicina generale di Mira (Venezia) . Intanto nel mondo sono oltre 330mila persone guarite dal Covid-19. Lo riportano i dati della Johns Hopkins University. La Cina è in testa con oltre 77mila guariti, seguita dalla Spagna (48mila), dalla Germania (46mila) e dall'Iran (29mila).

