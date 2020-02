Coronavirus, Alfieri: “Impatto su economia, fiducia e credibilità”

(LaPresse) “È indubbio che ha un impatto sul versante economico, sugli esercizi commerciali, ristoranti e bar, sulle imprese, sulla fiducia e credibilità, sul turismo. Ci sono gli aerei mezzi vuoti in questo periodo. Però bisognava prendere misure che potessero contenere il contagio. Il Governo lo ha fatto in maniera netta e chiara coinvolgendo gli enti locali, le Regioni, adesso bisogna mettere in campo un Decreto che salvaguardi le imprese”. Così il senatore del Partito Democratico Alessandro Alfieri sull’emergenza Coronavirus in Italia.