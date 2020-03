Coronavirus, 152 nuovi casi in Sud Corea: focolai a Daegu e Seul

Nuovo aumento dei contagi per coronavirus in Corea del Sud: secondo i dati aggiornati a mercoledì Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) indicano 152 nuovi casi, fino a totali 8.565. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana Yonahp, nuovi gruppi di infezioni hanno continuato a sfociare nella città sud-orientale di Daegu, a Seul e nelle aree vicine.

