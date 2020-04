Fase 2, ecco il piano dettagliato del Politecnico di Torino

di Alberto Zanello

Una Fase2 già pronta e disciplinata, un piano dettagliato per far ripartire in sicurezza le imprese disponibile per tutti e in continuo aggiornamento. Il vademecum del Politecnico di Torino, un lavoro di circa 250 pagine stilato in una decina di giorni da un centinaio di esperti provenienti dal mondo accademico e quello industriale, senza dimenticare i sindacati e gli enti pubblici, è pubblicato in rete (al sito www.impreseaperte.polito.it ) a partire da oggi dopo esser già stato illustrato in Prefettura alle autorità locali. "Sarà una specie di blog, un working progress continuo - ha spiegato a LaPresse il rettore dell'ateneo Guido Saracco - Sarà sempre pubblico perché tutti ne possano avere beneficio. Verrà aggiornato in base ai riferimenti normativi e a seconda dei risultati dei betatest. Non è detto, infatti, che un sistema ottimale in un contesto lo sia anche per un altro". Sono già una quindicina le aziende del Piemonte che hanno aderito a questo protocollo (dal Museo Egizio alla Centrale del Latte di Torino fino alla Rinascente) ma l'intento è quello di 'nazionalizzarlo' il più possibile, anche con il contributo della task force governativa presieduta da Vittorio Colao che si sta occupando della fase 2. "E' a disposizione di tutte le forze politiche e della task force messa in campo dal Governo - ha evidenziato Saracco - L'auspicio è quello di una collaborazione fruttuosa. Al contempo dialogheremo con Roma e con le singole imprese che avranno necessità di collaborare con noi per delineare le procedure nelle loro realtà. E' un piccolo aiuto soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto importante del nostro sistema produttivo". 'Imprese aperte, lavoratori protetti' è il nome dello studio effettuato dal Politecnico di Torino in vista della ripresa delle attività nella fase 2 dopo il lockdown di queste settimane. "Ognuno protegge tutti" è il principio base del progetto, all'insegna della prevenzione e del contenimento del contagio, che viene ottenuto attraverso strategie di prevenzione, monitoraggio, informazione e formazione. La ricerca propone "metodi di analisi del rischio di contagio e metodi di mitigazione di questo rischio, finalizzati ad un rientro al lavoro sicuro, controllato e concordato", si legge nel vademecum dell'ateneo, "adeguato ad aziende di qualsiasi dimensione e di qualsiasi settore produttivo" e "rivolto anche a esercizi commerciali e al settore dei trasporti. Lo studio presenta metodi di semplice attuazione, con soluzioni tecnologiche non invasive e che non necessitano di ristrutturazioni di locali o importanti investimenti economici. Come ad esempio l'impiego delle scale al posto degli ascensori, la differenziazione di punti di ingresso e di uscita dagli edifici, una revisione dell'organizzazione del lavoro e dei turni, l'invito a ridurre al minimo le persone presenti in una riunione incentivando le videoconferenze. In quest'ottica, il progetto include linee guida per la fabbricazione e la convalida di mascherine 'di comunità' all'interno del nostro paese (la stima dell'ateneo prevede un fabbisogno di quasi 1 miliardo al mese), con un adeguato livello di qualità

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata