Conte alle parti sociali: mascherine e guanti per tutti i lavoratori

Premier, sindacati e industriali hanno aggiornato a stasera la videoconferenza di confronto sull'emergenza Coronavirus. Slitta forse a domani CDM per il decreto sulle misure a sostegno di economia e famiglie

"I lavoratori, le lavoratrici, medici e infermieri che sono in prima linea e stanno compiendo sforzi straordinari, le forze dell'ordine, le forze armate, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, in questo momento sono le colonne portanti su cui si regge l'intero paese". Questo il messaggio che da subito Giuseppe Conte ha voluto evidenziare durante la videoconferenza con le parti sociali. A tutti naturalmente deve essere garantita la massima sicurezza "«Abbiamo il vincolo morale e giuridico di garantirla" ha precisato il Presidente del Consiglio. "Con la Protezione civile stiamo compiendo sforzi straordinari per essere nella condizione, già nei prossimi giorni, di distribuire gratuitamente a tutti i lavoratori dispositivi di protezione individuale". Il premier ha promesso poi il massimo impegno del governo e ha illustrato le linee guida a cui le aziende dovranno attenersi.

Alla videoconferenza partecipano Landini, Furlan, Barbagallo perla parte sindacale, Boccia e Panucci per Confindustria. Il governo è rappresentato dal sottosegretario Fraccaro e i ministri Gualtieri, D'Incà, Speranza, Patuanelli e Catalfo.

