Contagiato l'assessore Mattinzoli, Fontana: "Tornererà presto"

Surreale clima in Regione con la conferenza stampa in video conferenza

(LaPresse) Clima surreale in Regione Piemonte dove si è tenuta la conferenza stampa quotidiana per fare il punto della situazione sul coronavirus. Collegati a distanza il presidente della Regione, Attilio Fontana, l’assessore al Welfare, Giulio Gallera e l’assessore al Bilancio, Davide Carlo Caparini. "L'assessore Mattinzoli sta meglio, sta uscendo dalla febbre che aveva, posso dire che presto tornerà qui con noi a combattere insieme", ha assicurato Fontana che ha poi aggiunto: "Abbiamo stanziato 40 milioni di euro per acquistare ‘macchinari’ che consentano di migliorare le nostre ‘rianimazioni’ e 10 milioni per assumere nuovi medici e infermieri".