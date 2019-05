Bolzano e Pescara sono le province più 'sane' d'Italia, maglia nera a Rieti

E' Bolzano la provincia più 'sana' d’Italia, seguita da Pescara, Nuoro e Sassari. E' quanto emerge da un'indagine del Sole 24 Ore, che, incrociando 12 diversi indicatori, ha stilato l’Indice della salute. La classifica - spiega il Sole 24 Ore - "è il risultato della media dei punteggi ottenuti dai diversi territori nei singoli indicatori. Che, a loro volta, incarnano tre aspetti fondamentali della salute: performance demografiche registrate negli ultimi anni (ad esempio, l’incremento della speranza di vita alla nascita); fenomeni socio-sanitari (come la mortalità annua per tumore e per infarto e il consumo di farmaci); livelli di accesso ai servizi sanitari (dall'emigrazione ospedaliera alla disponibilità di posti letto e di medici)".

Stando ai dati raccolti, la maglia nera spetta a Rieti, con Alessandria e Rovigo rispettivamente penultima e terzultima tra le 107 province. Milano, Cagliari e Firenze sono le uniche grandi città nella top ten. A livello regionale, invece, i risultati migliori sono stati registrati nelle province del Trentino Alto Adige, seguite da quelle sarde e lombarde, mentre le performance più negative sono quelle di Lazio, Basilicata e Campania.

