Bolsonaro positivo al Coronavirus. Il presidente brasiliano ha incontrato di recente Trump

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, sarebbe positivo al test del coronavirus. Lo hanno affermato fonti stampa senza trovare smentita. Per la conferma ufficiale si attenderebbe l'esito di un secondo tampone. La stessa fonte ha affermato che anche il pilota dell'aereo presidenziale con cui Bolsonaro è di recente tornato dagli Stati Uniti sarebbe positivo. Ieri era emerso che il direttore delle comunicazioni del presidente brasiliano, Fabio Wajngarten, era risultato positivo al coronavirus. Nel fine settimana si lui che Bolsonaro avevano partecipato negli Usa ad appuntamenti con Donald Trump e il suo vice Mike Pence. Proprio in queste ore il Presidente USA ha annunciato una conferenza stampa per il primo pomeriggio, in serata ora italiana. Nel frattempo, due deputati repubblicani si sono messi in auto-isolamento per due settimane, dopo essere entrati in contatto con la delegazione di Bolsonaro. Sono il senatore Rick Scott della Florida, che ha incontrato Bolsonaro a Miami, e il senatore della Carolina Lindsey Graham, che sabato era a Mar-a-Lago.

Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale malattie infettive, quando gli è stato chiesto se ritenga che Trump debba mettersi in auto-isolamento, ha risposto: "Lascio risposte come questa ai medici incaricati della salute dell'amministrazione".

