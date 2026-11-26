L’85% delle pazienti con lipedema arriva alla valutazione specialistica senza una diagnosi e soltanto il 14% riceve il sospetto di malattia da un medico. Nel 63% dei casi, invece, sono le ricerche autonome sul web a orientare le donne verso la possibile patologia. A dirlo è uno studio osservazionale italiano pubblicato su ‘Lymphatic Research and Biology’, condotto su 100 pazienti dallo studio medico Salus Mea di Milano.

Il lipedema

Il lipedema è una patologia cronica e progressiva del tessuto adiposo sottocutaneo che colpisce quasi esclusivamente le donne. Spesso confuso con obesità e linfedema, può manifestarsi con accumuli adiposi simmetrici agli arti, dolore e facilità alla formazione di ecchimosi. Nello studio, il 55% delle pazienti presentava un indice di massa corporea nella norma, mentre il 91% riferiva la comparsa frequente di lividi ed ematomi spontanei e il 76% dolore alla digitopressione e senso di pesantezza.

L’impatto psicologico e sociale

La ricerca evidenzia anche le conseguenze psicologiche e sociali della malattia: il 77,8% delle pazienti riferisce comportamenti di evitamento sociale legati all’esposizione del corpo, mentre il 59,6% segnala stati ricorrenti di deflessione del tono dell’umore, frustrazione o rabbia. Un quadro che si accompagna a un percorso terapeutico spesso insoddisfacente: tra le donne che avevano già ricevuto trattamenti, il 78,1% giudicava i risultati negativamente.

Una patologia sottodiagnosticata

“Il lipedema è una patologia invalidante sotto il profilo sia algico-funzionale sia psicologico, riconosciuta solo di recente dalla comunità scientifica e dai nomenclatori nazionali”, spiega la dottoressa Luisella Troyer, chirurgo vascolare specialista in lipedema. “La storica sovrapposizione diagnostica con l’obesità ha rallentato la definizione di linee guida condivise. I nostri dati – conclude – confermano una netta sottostima della prevalenza reale nella popolazione femminile italiana e richiamano la necessità di formare i clinici, inclusi i medici estetici, a riconoscere i segni precoci della malattia per evitare trattamenti incongrui o inefficaci”.