Cinque anni di impegno concreto per ‘cancellare’ – grazie ai progressi della medicina e della ricerca – i segni della violenza di genere dalla pelle delle donne e non solo. Perchè le cicatrici di un’aggressione con l’acido, con il fuoco o con il coltello fanno danni che vanno oltre. A ricordarlo sono gli esperti di RigeneraDerma, un progetto che ha messo a disposizione 500 terapie gratuite per la cura delle cicatrici attraverso Biodermogenesi, una metodologia Made in Italy per la rigenerazione dei tessuti cutanei oggi presente in 32 Paesi nel mondo.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre è un’occasione di bilancio per il progetto nato da un’idea di Maurizio Busoni, ricercatore e docente presso il Master di Medicina Estetica dell’Università di Barcellona.

Obiettivo: aiutare le vittime di violenza di genere e intervenire sulle conseguenze funzionali e cutanee delle aggressioni, contribuendo a migliorare la qualità della loro vita. Tra loro, Filomena Lamberti, Maria Antonietta Rositani e Parvinder Aoulakh, nota come Pinky. Tre vicende diverse, accomunate dalla violenza subita, dal dolore, ma anche dalla possibilità di recuperare, grazie alle cure, non solo la bellezza ma anche parte delle funzionalità compromesse.

La speranza dopo la violenza

“Persone devastate da coloro che dichiaravano di amarle. In questi cinque anni abbiamo incontrato storie difficili, segnate da sofferenze fisiche e psicologiche profonde. Il nostro obiettivo è aiutare queste donne, giorno dopo giorno, a ritrovare fiducia in sé stesse e negli altri, intraprendendo un percorso destinato a migliorare le cicatrici, mitigarne le conseguenze e restituire loro una migliore qualità della vita”, sottolinea Maurizio Busoni.

Tre storie di dolore che diventano percorsi di rinascita

Filomena Lamberti è stata la prima donna in Italia vittima di un’aggressione con acido da parte dell’ex marito, che nel 2012 le versò la sostanza su testa, volto, mani e décolleté.

Dopo 30 interventi chirurgici, Filomena presentava importanti danni funzionali e problemi respiratori dovuti alla retrazione del naso. A dieci anni di distanza dall’aggressione, grazie ai trattamenti pro bono di RigeneraDerma, ha recuperato la sensibilità dei tessuti, tanto da riuscire a “sentire nuovamente il vento sul volto”, come lei stessa ha raccontato. I risultati del trattamento sono stati racchiusi in uno studio e pubblicati sulla rivista scientifica ‘Bioengineering’.

C’è poi Maria Antonietta Rositani, sopravvissuta al tentativo dell’ex marito di darle fuoco nel 2019, a Reggio Calabria. Venti mesi di ricovero e decine di interventi chirurgici le avevano lasciato ustioni di III grado sull’80% del corpo, con fibrosi estese e profonde e difficoltà a muovere le gambe. “Ora inseguo felice la mia nipotina”, ha raccontato dopo che i sanitari hanno segnalato il recupero della sudorazione, della sensibilità e la ricomparsa dei peli. Risultati descritti su Bioengineering.

L’ultima storia è quella di Parvinder Aoulakh, meglio nota come Pinky: di origine indiana ma cresciuta in Italia, era stata aggredita dall’ex marito nel 2015 con un combustibile e poi data alle fiamme davanti ai suoi due figli. Dopo il trattamento ha recuperato la mobilità del collo e superare il dolore cronico che non le permetteva più di dormire.

“Sulle vittime di violenza abbiamo ottenuto risultati incredibili. Il contatto con queste donne, con le loro storie e il loro dolore, ha arricchito me e i colleghi che hanno messo a disposizione pro bono tempo e professionalità, sia da un punto di vista professionale sia umano. Non credo esistano altre realtà di supporto in grado di ottenere risultati di questa portata”, evidenzia Salvatore Marafioti, senologo, chirurgo generale ed estetico, tra i primi professionisti ad aderire gratuitamente a RigeneraDerma.

Chi può beneficiare del progetto RigeneraDerma

Oltre alle donne vittime di violenza RigeneraDerma è aperto anche a pazienti di entrambi i sessi in condizioni di svantaggio economico. Per tutti le terapie vengono erogate interamente pro bono. L’accesso al progetto è subordinato a una valutazione delle condizioni cliniche e psicologiche e della situazione economica. Non possono essere coinvolti pazienti affetti da dismorfofobia, psicologicamente non stabili, oppure non in condizioni di salute compatibili con i trattamenti.