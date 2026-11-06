Lipofilling mania, l’intesa fra Polytech e London Regenerative Institute

Polytech Health & Aesthetics e London Regenerative Institute hanno siglato una partnership con al centro le prospettive del lipofilling

Con l’invecchiamento della popolazione e il dilagare dei farmaci anti-obesità, anche la chirurgia plastica ‘cambia volto’. Secondo l’Isaps Global Survey 2025 – pubblicata a settembre 2026 – nel mondo sono state eseguite circa 944.000 procedure di lipofilling per il viso. In Italia l’Isaps stima che questa tecnica sia al terzo posto delle metodiche di chirurgia estetica più effettuate: circa 25.900 procedure in un anno dopo la mastoplastica additiva (con circa 74.499 interventi), e liposuzione (39.603 interventi), ma prima del del viso (14.441 operazioni). Ebbene, è di queste ore l’annuncio che Polytech Health & Aesthetics e London Regenerative Institute hanno siglato una partnership con al centro proprio il lipofilling.

I protagonisti

Polytech Health & Aesthetics, anzienda leader nella chirurgia estetica e ricostruttiva del seno e nel rimodellamento corporeo presente in oltre 90 Paesi, e il London Regenerative Institute, guidato da medici e specializzato in medicina rigenerativa, trattamento del tessuto adiposo e formazione, puntano a promuovere l’impiego di tecniche basate sul tessuto adiposo nella chirurgia estetica e ricostruttiva, metodiche sempre più promettenti.

“Il lipofilling e le procedure basate sull’utilizzo del tessuto adiposo stanno assumendo un ruolo sempre più importante nella moderna chirurgia estetica e ricostruttiva”, ha detto Karsten Hemmrich, Ceo di Polytech Health & Aesthetics.

Il lipofilling e le applicazioni

In effetti gli approcci basati sull’utilizzo del tessuto adiposo sono sempre più integrati con gli interventi di chirurgia estetica e ricostruttiva del seno, e le applicazioni vanno oltre il tradizionale ripristino dei volumi, permettendo trattamenti finalizzati al miglioramento della qualità e alla rigenerazione dei tessuti. Il lipofilling sta trovano applicazioni rilevanti in diversi ambiti clinici, come il rimodellamento del viso e del corpo, rivoluzionando le tecniche in nome di una chirurgia sempre più ‘naturale’ con l’uso del grasso autologo.

“Una delle principali sfide della chirurgia rigenerativa è la standardizzazione del trattamento dei tessuti e dei protocolli clinici”, ha dichiarato Tunç Tiryaki, fondatore del London Regenerative Institute. “Il nostro lavoro si è concentrato sulla traduzione dei concetti della medicina rigenerativa in protocolli pratici, supportati dalla formazione e dall’aggiornamento professionale dei medici”.

L’istituto londinese, dal canto suo, ha sviluppato un ecosistema integrato dedicato alle applicazioni del tessuto adiposo autologo, che comprende tecnologie correlate per diversi livelli di trattamento tissutale: dal lipofilling tradizionale ad approcci più raffinati come il microlipofilling. Una tecnica che prevede la preparazione di soluzioni di grasso in forma micro e nano per trattare volumi di precisione e sfruttare le proprietà rigenerative delle cellule autologhe senza l’uso di filler e sostanze sintetiche. Una rigenerazione della bellezza che sfutta scienza e microvolumi per perseguire risultati naturali.