Home > Salute > Bellezza > Capelli d’autunno: perché ne cadono così tanti e i 6 errori da evitare

In media abbiamo 80-100.000 capelli in testa ma questo è uno dei periodi dell’anno in cui si concentra il ricambio. L’analisi del medico tricologo

Con l’autunno non cadono solo le foglie: inizia infatti il periodo dell’anno in cui perdiamo più capelli. “Il follicolo ha una vita di tipo ciclico: ogni tre anni nell’uomo e ogni sei nella donna un capello cade, e al suo posto se ne forma uno nuovo. Fortunatamente i follicoli non sono esattamente sincronizzati, ma un minimo di sincronizzazione c’è e fa sì che durante l’anno ci siano due periodi nel quale cadono più capelli. I picchi sono intorno al 1 aprile e al 1 ottobre, ma il periodo autunnale è più intenso e più esteso rispetto a quello primaverile”. Parola di Daniele Campo, medico tricologo docente al master di Preparazioni galeniche della Facoltà di Farmacia della Sapienza di Roma, che analizza il fenomeno con LaSalute di LaPresse.

Quanti capelli abbiamo in testa e quando smettono di cadere

Se in media “abbiamo più o meno tra gli 80 e 100.000 capelli in testa”, non è raro scoprire in questo periodo un certo numero di ‘caduti’ sul cuscino o sulla spazzola. Restando al calendario, Campo sottolinea che c’è anche un momento dell’anno nel quale cadono meno capelli: “Coincide con la terza settimana di gennaio“.

“Neanche a farlo apposta, proprio nel giorno di Sant’Agnese, la patrona della tricologia (il 21 gennaio, ndr)”. Dunque se in questo periodo notiamo una caduta maggiore, non dovremmo preoccuparci troppo, sottolinea lo specialista, invitando a non usare la locuzione ‘perdere i capelli’: “Questo perché in realtà quando cadono si cambiano”. Se i cibi ‘amici della chioma’ hanno un “effetto limitato”, Campo mette in guarda da 6 errori che possono peggiorare le cose.

Occhio ai raggi Uv

“La prima cosa da fare è evitare esposizioni prolungate ai raggi ultravioletti durante l’estate, perché questo accelera la caduta autunnale. Nei mesi caldi è utile usare un copricapo molto traspirante, una paglietta a maglie larghe. Se poi gli alimenti aiutano molto poco, nelle donne in età fertile è utile controllare la ferritina: la causa più frequente di caduta di capelli benigna è legata ai livelli di questa proteina (che immagazzina il ferro nell’organismo), ma anche ai livelli di vitamina D e di Tsh, che indica la funzionalità della tiroide”.

Shampoo sì, ma meglio una sola passata

Quanto agli shampoo, “servono solo a lavare i capelli, quindi quando leggiamo sulle confezioni prodotti anti-caduta non è così”, dice l’esperto, che al terzo punto consiglia di “lavare i capelli nella maniera più delicata possibile, senza aggredirli. Ecco perché raccomando sempre di fare solo una passata di shampoo: con la seconda laviamo un po’ di più, ma togliamo anche il film idrolipidico al cuoio capelluto. E questo manda un segnale alle ghiandole sebacee, che a lungo andare si possono ipertrofizzare”. E chi ha una cute particolarmente semborroica? “Meglio lavarli più spesso, con un prodotto per lavaggi frequenti, ma sempre limitandosi a una insaponata”, risponde.

Bocciati sia il taglio radicale alla fine della scuola che i 100 colpi di spazzola

Il quarto errore è legato all’utilizzo di phon con aria molto calda e getto ravvicinato. Mentre il quinto è tipico delle “mamme italiane che, alla fine della scuola, tagliano ai figli i capelli cortissimi. Questo è un errore che li espone di più ai danni dei raggi ultravioletti”, prosegue il tricologo.

Al sesto punto troviamo i famosi 100 colpi di spazzola prima di andare a letto. “Un errore che si traduce in un trauma per i capelli: vanno pettinati e tenuti in ordine, ma non in maniera così ostinata”, chiarisce Campo.

Infine una buona notizia: la caduta accelerata tipica dell’autunno finirà. “Dipende dalle temperature e dalla luce, ma vedremo diminuire il ricambio tra fine novembre e i primi giorni di dicembre”, assicura il tricologo.