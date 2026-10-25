Home > Salute > Bellezza > Cicatrici da ustioni: l’esperienza in bambini e adulti in Turchia e i risultati della metodica made in Italy

Oltre 7.000 pazienti ustionati trattati e più di 600 interventi chirurgici abbinati al protocollo di medicina rigenerativa made in Italy Biodermogenesi. A illustrare a Milano i risultati ottenuti in Turchia sulle cicatrici da ustioni in bambini e adulti è stato Maurizio Busoni, founder di Biodermogenesi e docente del master di medicina estetica dell’Università di Barcellona, in occasione di Simcri 2026.

Un po’ di storia

L’impiego della metodica nel trattamento delle cicatrici da ustione proprio in Turchia, quando Busoni viene coinvolto in un progetto dedicato a bambini con ustioni estese e gravi, di secondo e terzo grado. Un’esperienza che ha dato impulso allo sviluppo di protocolli specifici per il trattamento delle cicatrici. “Circa 10 anni fa mi contattò Serafettin Saracoglu di Istanbul, che mi prospettò la possibilità di curare alcuni bambini coperti da estese e gravi ustioni di II e III grado. In quel periodo erano ospitati in Turchia moltissimi bambini profughi dalla guerra in Siria. Dopo aver visto le loro fotografie decisi di coinvolgere alcuni colleghi ricercatori per sviluppare dei protocolli specifici. I risultati furono superiori alle nostre aspettative”, racconta lo specialista.

Da quella prima esperienza si è poi sviluppata una collaborazione scientifica e clinica che prosegue ancora oggi. Il nuovo capitolo si concentra ad Ankara, dove è stato avviato un progetto pluriennale con la dottoressa Aysegul Aksu e il dottor Kivanc Kilic. Kilic si concentra sull’impiego sistematico del metodo nel trattamento delle cicatrici, con particolare attenzione al recupero dell’elasticità dei tessuti e alla personalizzazione della terapia.

“La sinergia tra campi elettromagnetici, stimolazione elettrica e vacuum favorisce il processo di rimodellamento del tessuto cicatriziale, che recupera un’elasticità diversamente insperata”, ha testimoniato lo specialista turco.

Più di 600 interventi chirurgici

Ma non è tutto: un altro ambito di sviluppo illustrato a Milano riguarda l’integrazione con la chirurgia plastica e ricostruttiva, attraverso un approccio che prevede l’impiego del metodo di rigenerazione cutanea sia prima che dopo l’intervento. L’obiettivo è intervenire sulle caratteristiche delle cicatrici, contrastare le fibrosi e favorire il recupero della mobilità, soprattutto quando sono coinvolti il volto, il collo e le articolazioni.

Aysegul Aksu, che da oltre dieci anni si occupa di cicatrici da ustione, sottolinea il valore di questo approccio combinato in chirurgia: “Da oltre 10 anni mi occupo di cicatrici da ustione e Biodermogenesi ha apportato enormi benefici nell’eliminazione delle fibrosi causate dalle cicatrici, favorendo un recupero della mobilità del volto, del collo e delle articolazioni dei miei pazienti”.

Il futuro del trattamento delle cicatrici con la medicina rigenerativa

Il progetto turco permette di analizzare “quella che probabilmente è la più grande casistica al mondo relativa a pazienti ustionati ed è destinata a consolidare efficacia e sicurezza di Biodermogenesi nella letteratura scientifica. Per la prima volta potremo infatti comparare migliaia di pazienti curati con le terapie tradizionali con i pazienti curati con Biodermogenesi”, conclude Busoni anticipando le prospettive della ricerca.