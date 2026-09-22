Mastoplastica, in un libro l’approccio per ridurre trauma e tempi di recupero

Meno trauma, recupero più rapido, minore invasività: sono queste le richieste che guidano oggi molte pazienti nella scelta del chirurgo e della tecnica per l’aumento del seno. A spiegare come orientarsi con un approccio centrato sulla preservazione dei tessuti è il nuovo volume “Preservare in mastoplastica. Come scegliere l’aumento del seno con più rispetto dei tessuti, meno trauma e tempi di recupero più rapidi”, (Bruno Editore) di Renato Zaccheddu.

“Ho scritto questo libro perché ritengo che una paziente informata sia in realtà una paziente più libera e consapevole delle proprie scelte e dei risultati che desidera raggiungere” spiega Zaccheddu, chirurgo plastico formatosi presso la scuola del professor Pitanguy in Brasile che oggi conta una casistica di circa 10.000 interventi. “Il mio obiettivo non è convincere alcuna donna a operarsi, ma aiutarla a capire se, come e quando un intervento possa davvero essere adatto a lei”.

Mastoplastica e approccio personalizzato

Zaccheddu ha sviluppato un approccio alla mastoplastica che privilegia la naturalezza del risultato e il rispetto dei tessuti. In questo percorso è diventato il primo professionista in ambito privato in Italia ad ottenere la licenza per la tecnica Preservé, un approccio innovativo di preservazione tissutale illustrato nel libro, pensato per pazienti selezionate con l’obiettivo di ridurre il trauma chirurgico e i tempi di recupero.

“Il libro di Zaccheddu affronta un tema che riguarda moltissime donne, e lo fa con un linguaggio chiaro e comprensibile a chiunque”, osserva Giacomo Bruno, editore del libro. “Dietro questo manuale si nota un approccio medico e allo stesso tempo umano, che aiuta le lettrici a comprendere davvero le proprie scelte prima di un intervento di chirurgia estetica”.

“Questo è il mio quarto libro edito con Bruno Editore e ammetto che non potevo essere più contento di così per essermi nuovamente affidato a questa casa editrice” conclude Zaccheddu. “In Giacomo Bruno ho trovato un editore capace di valorizzare l’esperienza diretta di un professionista specializzato: esattamente quello che serviva a un libro pensato per aiutare le pazienti a scegliere con più consapevolezza”. Il libro è disponibile su Amazon: https://amzn.to/4gAcZpN. Per info: https://www.brunoeditore.it