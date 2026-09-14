Home > Salute > Bellezza > Pelle e adolescenti, la dermatologa e i 2 falsi miti sull’acne

Promossi per le teenager rossetti e gloss con oli e burri vegetali, ma occhio a “non scambiarli con le amiche”, raccomanda Pucci Romano

Con l’adolescenza la pelle di seta dell’infanzia si trasforma: diventa spessa ed è sensibile agli ormoni, che attivano ghiandole sebacee e sudoripare. Risultato? Può risultare impura, grassa, con comedoni e punti neri, instetismi diffusi che nella maggior parte dei casi sono fisiologici, ma in altri sono spia dell’acne. Un incubo per moltissimi adolescenti. “Su questo punto due sono i falsi miti da sfatare”, spiega Pucci Romano, specialista in Dermatologia e docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, nel suo ‘Il trucco c’è. Quando il make-up fa bene alla pelle’ (Heisenberg Editore).

La pulizia del viso non fa male alla pelle

“Il primo è che la pulizia del viso faccia male: no – assicura la specialista – può accorciare il tempo di guarigione se viene fatta al momento giusto”. L’altro falso mito riguarda il make-up. Non è vero che chi soffre di acne non si può truccare: “Il make-up è consentito, ma sempre con competenza e accortezza”, sottolinea la specialista.

Dunque “no a salviette struccanti con sostanze aggressive, no a prodotti pensati per pelli più mature”, raccomanda la dermatologa nel suo ultimo libro. “No anche a prodotti opacizzanti, che mortificano le ghiandole sebacee e rischiano di farci avere quello che si chiama effetto rebound: per reazione la ghiandola sebacea invece di sedarsi, si mette a funzionare ancora di più”.

Divieto di make-up? Perché è controproducente

E qui Pucci Romano si rivolge alle mamme: “Vietare tassativamente a una figlia di truccarsi è controproducente: meglio seguirla, consigliarla, suggerire buone pratiche. Ne guadagna la salute della sua pelle e si cementerà, con la complicità, un legame speciale”.

Ma quali prodotti scegliere? La dermartologa alle adolescenti suggerisce di evitare petroli, siliconi, parabeni, paraffine e nichel. Meglio poi nella quotidianità evitare il make-up water proof, in particolare il mascara: “Quello classico è più facile da togliere e non si irriteranno occhi e pelle con prodotti detergenti aggressivi”.

Perchè è meglio non scambiarsi il rossetto

Promossi rossetti e gloss con oli e burri vegetali, ma occhio a “non scambiarli con le amiche”, raccomanda infine Pucci Romano. “È facilissimo contaminarsi con batteri e virus”, conclude invitando le giovanissime a rimuovere sempre il trucco prima di andare a letto.