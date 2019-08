Allarme morbillo in Europa, circa 90mila casi nel 2019

Nuovo focolaio di morbillo in Europa riemerso in quattro Paesi tra cui il Regno Unito dove era considerato debellato. È l'allarme dell'Organizzazione mondiale della Sanità che chiede di aumentare i vaccini.

Secondo i dati dell'Oms, vi sono stati 89.994 casi di morbillo in 48 paesi europei nella prima metà del 2019, più del doppio dello stesso periodo dell'anno scorso (44.175) e oltre l'intero 2018 (84.462). La malattia ora non è più considerata 'eliminata' nel Regno Unito, in Grecia, nella Repubblica ceca e in Albania. Per l'Oms lo stato di 'debellata' equivale a un'assenza di contagio continuato per 12 mesi in una determinata zona geografica.

"La ripresa del contagio del morbillo è un problema preoccupante: se non riusciremo a stabilire e mantenere un'elevata copertura immunitaria in ogni comunità, i bambini e gli adulti subiranno sofferenze inutili e alcuni saranno condannati a una tragica morte", ha avvertito Günter Pfaff, presidente del Comitato regionale per la verifica dell'eliminazione del morbillo e della rosolia.

Nel Regno Unito, nel 2018 sono stati segnalati 953 casi (489 dal 1° gennaio 2019), mentre 2.193 sono stati segnalati in Grecia (28 da gennaio), 1.466 in Albania (475 da gennaio) e 217 nella Repubblica ceca (569 da gennaio). "Ognuno di questi paesi è un esempio di copertura immunitaria nazionale estremamente elevata, quindi non sono paesi con sistemi (sanitari) particolarmente deboli", ha affermato Kate O'Brien, direttore del dipartimento vaccinazione all'OMS. "Penso quindi che questo sia un campanello d'allarme per il mondo: non è sufficiente per ottenere un'elevata copertura nazionale, deve essere fatto in ogni comunità e ogni famiglia", ha aggiunto.

Estremamente contagioso, e portatore di gravi complicazioni, a volte fatali (37 casi in Europa nella prima metà e 74 nel 2018), il morbillo viene solitamente trasmesso per contatto diretto o per via aerea, infettando il tratto respiratorio, quindi diffondendosi in tutto il corpo.

In Europa, la maggior parte delle persone colpite ha meno di 19 anni (60% dei casi).

Nella prima metà del 2019, il 78% dei casi è stato registrato in quattro focolai di contagio: Kazakistan, Georgia, Russia e Ucraina, che rappresentano da soli il 60% dei casi. Il morbillo è dichiarato 'eliminato' in 35 dei 53 paesi che comprende la regione: erano 37 nel 2017. È invece endemico in 12 paesi, tra cui Francia e Germania, paesi in cui il vaccino diventerà obbligatorio da marzo 2020.

