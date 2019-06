"Donne invisibili", convegno a Benevento sull'anoressia

Il Centro congressi dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento ospiterà venerdì 7 giugno, il convegno 'Donne invisibili - Il male di vivere e l'anoressia', che ha come obiettivo quello di porre in evidenza la complessità dei disturbi alimentari (Da) ed in particolare dell'anoressia nervosa.

Il convegno è organizzato da Maria Giuseppina Colatruglio, responsabile Servizio Psicologia Fatebenefratelli e da Raffaello Giovanni Rabuano, direttore Uoc di Pediatria Neonatologia ed Utin Fatebenefratelli. I "Da" - affermano i responsabili scientifici - vanno considerati come disturbi di natura psichiatrica, ma le imponenti complicanze organiche, talvolta devastanti per il paziente, incrementano non solo il tasso di mortalità ma anche di cronicità e di invalidità e li pongono in una terra di confine per il sovrapporsi di aspetti psichiatrici e internistici che ne rendono difficoltoso non solo l'inquadramento nosografico, ma anche l'approccio terapeutico. "Non esiste, al momento, il trattamento perfetto o d'elezione per i disturbi alimentari. Molti approcci sono stati proposti e applicati, e ne vengono suggeriti sempre di nuovi per cercare di affrontare la complessità clinica di queste patologie", concludono Colatruglio e Rabuano.

