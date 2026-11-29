L’intolleranza al latte riguarda gli zuccheri e non è mai fatale. L’allergia, invece, coinvolge le proteine del latte e può dare gravi reazioni. L’analisi

Un’altra morte di un’adolescente per shock anafilattico da allergia al latte. La tragedia è avvenuta a Casalnuovo, in provincia di Napoli: qui una ragazza di 14 anni ha perso la vita dopo aver mangiato una pizza margherita dalla quale aveva tolto la mozzarella, ma sulla quale erano rimasti residui di formaggio.

“L’intolleranza al latte riguarda gli zuccheri (lattosio) e non è mai fatale. L’allergia, invece, coinvolge le proteine del latte, come caseina, alfa-lattoalbumina e beta-lattoglobulina, e può scatenare anche in presenza di tracce, nei soggetti sensibilizzati, reazioni anche gravissime fino allo shock anafilattico, con rischio di vita”. Parola di Sebastiano Gangemi, presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (SIAAIC) e professore ordinario di Medicina Interna all’Università di Messina.

Stando alle prime ricostruzioni, la ragazza è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, ma è arrivata nella struttura sanitaria già priva di vita.

“In questi casi l’adrenalina auto-iniettabile, oggi disponibile anche nella formulazione spray nasale, è l’unico strumento che può fare la differenza tra la vita e la morte, senza alternative: antistaminici o cortisone non la sostituiscono e usarli al suo posto fa perdere minuti preziosi. Il paziente allergico deve sempre portarla con sé, perché permette di guadagnare il tempo necessario per raggiungere il pronto soccorso”, dice Gangemi.

I numeri delle vittime di shock anafilattico in Italia

Salgono così a tre gli adolescenti morti in Italia negli ultimi mesi per allergia alle proteine del latte in Italia, dove si registrano mediamente tra i 40 e i 60 decessi accertati all’anno per shock anafilattico, circa la metà dei quali legati ad allergie alimentari.

La differenza tra allergia e intolleranza

Ma come mai ancora si confondono le allergie con le intolleranze? “L’intolleranza causa perlopiù disturbi gastrointestinali, ma non esiti infausti. L’allergia, invece, provoca l’anafilassi, un collasso dell’apparato cardiovascolare che impedisce al sangue di raggiungere organi vitali come cuore e cervello”, scandisce lo specialista. L’allergia al latte, insomma, è una condizione seria che spesso si acquisisce durante l’infanzia. Se persiste in età adolescenziale o adulta, indica una sensibilità estrema.

Se il pericolo di shock anafilattico si nasconde a tavola

Nelle vicende che coinvolgono la ristorazione, il pericolo principale è rappresentato dalla contaminazione o dall’ingrediente non dichiarato. Anche i ristoratori possono fare la loro parte, affiggendo la carta degli allergeni per rendere facilmente accessibile l’informazione su quelli regolamentati per qualsiasi piatto. La società scientifica mette a disposizione corsi e podcast su Siaaic Channel per aggiornare il personale del settore sulla gestione del rischio allergeni. Ma appare chiaro che occorre fare di più.